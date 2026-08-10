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НовостиВ мире10 августа 2026 3:36

Яхта Цукерберга не помогла терпящей бедствие лодке: представитель миллиардера объяснил инцидент

Яхта Марка Цукерберга отказалась помогать терпящей бедствие лодке у Аляски
Мария ПАВЛОВА
Яхта миллиардера Цукерберга не помогла терпящим бедствие у берегов Аляски.

Яхта миллиардера Цукерберга не помогла терпящим бедствие у берегов Аляски.

Фото: REUTERS.

Миллиардер Марк Цукерберг попал под шквал негативных комментариев после того, как экипаж его яхты не оказал помощь лодке, которая осталась без топлива и терпела бедствие у берегов Аляски. Историю рассказывает издание Alaska Beacon.

Сообщается, что принадлежащая Цукербергу 118-метровая яхта Launchpad стоимостью $300 млн находилась ближе других судов к терпящей бедствие лодке, однако проигнорировала сигнал. На сигнал ответил круизный лайнер Wilderness Legacy, принадлежащий компании UnCruise Adventures, он отбуксировал судно в залив Фаррагут.

После этого представитель Цукерберга Брайан Бейкер вынужден был публично объяснить ситуацию. Он сообщил изданию Forbes, что яхта не игнорировала запрос о помощи, так как использовала другой радиоканал. Бейкер уточнил, что в момент инцидента ни Цукерберга, ни его жены Присциллы Чан на борту не было.

Ранее сообщалось, что Цукерберг намерен создать клона с ИИ, чтобы тот ходил на совещания за него.

Как Цукерберг извинялся перед властями Индии за дипфейки, читайте здесь на KP.RU.