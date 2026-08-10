Россиянам посоветовали готовиться к пенсии заранее: что важно знать

Юрист Виноградов: подготовку к выходу на пенсию следует начинать за полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Готовиться к выходу на пенсию рекомендуется за полгода-год до наступления пенсионного возраста. Это поможет вовремя обнаружить и исправить неточности в данных о стаже, восстановить потерянные документы и не допустить задержек с начислением выплат. Об этом RT сообщил юрист Вадим Виноградов.

«Первым этапом должна стать проверка индивидуального лицевого счета. Именно содержащиеся в нем сведения используются при определении страхового стажа, количества пенсионных коэффициентов и расчете страховой пенсии», — пояснил эксперт.

Как уточняется, для получения выписки доступны два способа: онлайн — через «Госуслуги», или очно — в отделении Социального фонда России.

В свою очередь KP.RU также рассказал, что на размер будущей пенсии могут отрицательно повлиять неофициальное трудоустройство, зарплата «в конверте», а также неточности в данных пенсионного учета.