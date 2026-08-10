У Омана терпит бедствие танкер Caroline Bezengi с 800 тысячами баррелей нефти. Фото: Us Navy/Us Navy/GLOBAL LOOK PRESS

У берегов Омана терпит бедствие танкер Caroline Bezengi, в отношении которого распространяются санкции. Судно перевозило около миллиона баррелей сырой нефти, оно уже частично затоплено и продолжает тонуть. Нефть попала в воду и начала представлять серьезную угрозу для морского заповедника. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на спутниковые снимки.

Танкер сидит на мели у острова Киблия на юго-западе Омана уже около двух месяцев. Согласно снимкам со спутника, за период с 31 июля по 5 августа судно заметно погрузилось в воду. А к 7 августа нефтяное пятно покрывало уже почти 800 квадратных километров.

Отмечается, что в заповеднике Аравийского моря обитают редкие виды животных, включая исчезающих буревестников и уникальных аравийских горбатых китов.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило об атаке на судно, пытавшееся незаконно пройти через Ормузский пролив. Отмечается, что корабль подбит, он передал сигнал бедствия. Кадры возгорания на судне, вероятно, танкере, показали что оно тонет.

В прошлом году в порту Усть-Луга в Ленобласти потерпел крушение груженный мазутом танкер Koala. Экипаж удалось спасти.