Умерла одна из пострадавших при наезде машины на группу людей в Омске

Умерла одна из пострадавших при ДТП в Омске, когда автомобиль наехал на группу пешеходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске скончалась женщина, пострадавшая при наезде автомобиля на группу пешеходов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона. Сообщается, что остальные пострадавшие по-прежнему находятся в лечебных учреждениях.

«Одна из пострадавших, находящаяся в реанимации, умерла. Один человек по-прежнему в реанимации, остальные пострадавшие также находятся в больницах. Также к врачам обратилась еще одна женщина, которая во время инцидента отказалась от госпитализации», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Омске водитель легкового автомобиля наехал на пешеходов. По предварительным данным, 64-летнему мужчине стало плохо с сердцем за рулем, сообщили в оперативных службах региона.

В результате ДТП пострадали семь человек и сам водитель 1962 года рождения. Пострадавшие с различными степенями тяжести были доставлены в медицинские учреждения города.