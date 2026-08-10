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НовостиПроисшествия10 августа 2026 4:14

На руднике на Камчатке произошел взрыв, погиб человек

Два человека пострадали в результате взрыва на руднике «Ареал» на Камчатке
Мария СПИРИДОНОВА
На руднике на Камчатке произошел взрыв, погиб человек

На руднике на Камчатке произошел взрыв, погиб человек

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камчатском крае на руднике компании «Ареал» на Асачинском месторождении произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали, сообщали в региональном Минздраве.

Пострадавшие находятся в стабильно-тяжелом состоянии. Решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, вовремя строительных работ на очистных сооружениях взорвался газовый баллон. На момент публикации материала официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Асачинское месторождение — один из ключевых золотодобывающих объектов региона, расположено в 160 км от Петропавловска-Камчатского. С 2021 года предприятие входит в группу «Хайлэнд Голд» (ныне «Ареал»).

В конце апреля на угольном разрезе «Кадыкчанский» в Сусуманском городском округе Магаданской области произошло обрушение горной массы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.