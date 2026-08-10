Группы наемников из Бразилии и Испании попали в окружение в Харьковской области Фото: REUTERS.

Наемники из Бразилии и Испании попали в окружение в Волчанском районе Харьковской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

«Допросы пленных показали, что в окружение в Волчанском районе попали группы наемников из Бразилии и Испании», — рассказал собеседник агентства.

По словам пленных, националисты украинского разведывательного батальона 425-го отдельного штурмового полка получили приказ эвакуировать «солдат удачи». Если сделать это будет невозможно - «ликвидировать, обезобразив лица».

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины участвуют наемники более чем из 70 стран мира. Глава ведомства отметил, что «солдатами удачи» движет желание заработать легкие деньги.

Также глава СК РФ отметил, что с моральной стороны и по тому, как действуют украинские националисты и наемники, это сопоставимо с действиями гитлеровцев. Это доказывают многочисленные примеры их жестокости.