В Черниговской области прекращен сбор урожая из-за возможной мобилизации рабочих Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Черниговской области Украины полностью остановлен сбор урожая. Причиной этому стала угроза принудительной мобилизации рабочих прямо в полях, а также использование местных зернохранилищ для нужд вооруженных сил. Такую информацию предоставили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По данным собеседников агентства, проблема носит массовый характер. Аграрии опасаются, что во время уборочной страды их сотрудников могут забрать в армию, а техника и помещения будут реквизированы для обустройства военных объектов. В связи с этим многие хозяйства приняли решение свернуть работы, несмотря на приближающиеся дожди.

На этом фоне украинское Министерство аграрной политики спрогнозировало катастрофическое падение экспорта. В ведомстве подсчитали, что в ближайшие два сельскохозяйственных года страна может потерять почти половину поставок за рубеж. Главной помехой чиновники назвали длительную блокаду морских портов, которая делает вывоз зерна морем практически невозможным.

Уточняется, что в 2026/2027 маркетинговом году планировалось экспортировать около 64,4 миллиона тонн продукции. Однако из-за постоянных перебоев в работе портов реальный объем может рухнуть до 29,6 миллиона тонн.