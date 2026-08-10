Галузин: Казахстан предлагал свою площадку для переговоров по Украине

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что Казахстан неоднократно предлагал свою территорию в качестве площадки для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта. Москва, по его словам, ценит усилия Астаны в поиске путей разрешения ситуации.

Дипломат подчеркнул, что Россия и Казахстан являются ближайшими партнерами и союзниками, ведут доверительный диалог по стратегическим вопросам. Он поблагодарил руководство республики за внимание к ситуации вокруг Украины и активные попытки содействовать мирному процессу.

В России неоднократно подчеркивали, что не отказываются от диалога с Украиной, однако указывали на неготовность Киева к равноправному разговору. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время не просматривается перспектив для быстрого возобновления переговоров по Украине. По его словам, условия для скорого возвращения сторон к переговорному процессу пока отсутствуют.