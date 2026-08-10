В Нижнекамске есть погибшие в результате массированной атаки ВСУ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на город Нижнекамск, есть погибшие. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана, подтвердив факт трагических последствий утреннего инцидента.

«Сегодня утром республика подверглась очередной жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет продолжается на город Нижнекамск. Атака осуществляется как на производственные, так и на гражданские объекты. К сожалению, есть погибшие», — говорится в публикации.

Утром 10 августа 2026 года под угрозой ударов дронов попали сразу несколько крупных населенных пунктов региона. Главное управление МЧС России по Татарстану последовательно объявляло сигналы опасности в городах. В связи с угрозой Росавиация временно приостановила работу аэропортов, введя ограничения на прием и вылет рейсов.