В МВД объяснили, какие две отметки обязательны в паспорте

МВД: отметки о регистрации и воинской обязанности обязательны в паспорте Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин в разговоре с ТАСС рассказал, какие отметки в паспорте гражданина РФ являются обязательными, а какие ставятся добровольно. Обязательных отметок, по словам Васенина, всего две: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.

По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих заграничных паспортах. При этом в паспорте нельзя делать никаких записей самостоятельно — ни надписей, ни рисунков, уточнил собеседник агентства.

Ранее в МВД напомнили, что при достижении 20 или 45 лет россияне обязаны подать заявление на замену паспорта в течение 90 календарных дней с момента наступления соответствующего возраста. Нарушение сроков может повлечь административную ответственность.