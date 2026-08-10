«К счастью, есть заявления Путина»: в ВСУ разнесли заявления Запада на «птичьем языке» о конфликте на Украине

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В заявлениях президента России Владимира Путина звучат четкие сигналы, поэтому за словами российского лидера необходимо внимательно следить. Об этом в эфире одного из украинских YouTube-каналов заявил бывший депутат Верховной рады, майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко.
При этом западные лидеры, отметил он, предпочитают говорить на «птичьем языке», избегая прямых формулировок из-за страха дальнейшей эскалации.
«Но, к счастью, есть заявления Путина. Его нужно было слушать все эти годы – и до полномасштабки, и сейчас. Человек дает четкие сигналы», - заключил Луценко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности устранения первопричин кризиса на Украине. По мнению главы государства, избавление от них должно стать основой урегулирования вооруженного конфликта.
А до этого российский лидер ответил на вопрос, куда смогут дойти ВС РФ на Украине.