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НовостиПолитика10 августа 2026 5:50

«К счастью, есть заявления Путина»: в ВСУ разнесли заявления Запада на «птичьем языке» о конфликте на Украине

Майор ВСУ Луценко призвал внимательно слушать заявления Путина
Анастасия СУТОРМИНА
Майор ВСУ Луценко призвал внимательно слушать заявления Путина

Майор ВСУ Луценко призвал внимательно слушать заявления Путина

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В заявлениях президента России Владимира Путина звучат четкие сигналы, поэтому за словами российского лидера необходимо внимательно следить. Об этом в эфире одного из украинских YouTube-каналов заявил бывший депутат Верховной рады, майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Луценко.

При этом западные лидеры, отметил он, предпочитают говорить на «птичьем языке», избегая прямых формулировок из-за страха дальнейшей эскалации.

«Но, к счастью, есть заявления Путина. Его нужно было слушать все эти годы – и до полномасштабки, и сейчас. Человек дает четкие сигналы», - заключил Луценко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности устранения первопричин кризиса на Украине. По мнению главы государства, избавление от них должно стать основой урегулирования вооруженного конфликта.

А до этого российский лидер ответил на вопрос, куда смогут дойти ВС РФ на Украине.