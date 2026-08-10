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НовостиПолитика10 августа 2026 6:06

Галузин не исключил юридические гарантии безопасности для России от Запада

Москва не исключает заключение юридических документов с Западом для урегулирования по Украине
Семен ЗИМИН
Замглавы МИД России Михаил Галузин Фото: пресс-служба МИД/ТАСС

Замглавы МИД России Михаил Галузин Фото: пресс-служба МИД/ТАСС

Российская сторона допускает заключение договоренностей с Западом, которые будут иметь для нее юридически обязательный характер. Такую возможность подтвердил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Убеждены, что урегулировать ситуацию вокруг Украины дипломатическими методами возможно — при наличии соответствующей политической воли. Востребованы, среди прочего, конкретные юридически обязывающие гарантии безопасности России, которые исключат рецидивы агрессии коллективного Запада на наших западных рубежах», — указал дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко озвучил ряд ключевых требований для урегулирования украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что Москва выступает за мирное решение, однако для его достижения необходимо выполнить конкретные действия. По его мнению, в первую очередь речь идет о прекращении военной помощи Киеву со стороны Европы.