Полиция нашла чемодан с телом внутри: спустя сутки выяснилось, что внутри был не человек Фото: REUTERS.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс нашли чемодан с содержимым, которое сначала приняли за человеческое тело. Однако после тщательной проверки выяснилось, что внутри лежала очень реалистичная кукла с искусственными синяками и ссадинами. Об этом пишет The Guardian.

Тревожный звонок поступил в полицию около полудня от прохожих, заметивших подозрительный предмет на обочине дороги Волгон-роуд в поселке Оаллен. Сотрудники выехали на место и извлекли из чемодана объект, внешне напоминающий женское тело. Вечером того же дня стражи порядка распространили официальное заявление о находке, что вызвало большой общественный резонанс.

Уже следующим утром Линда Брэдбери на пресс-конференции опровергла первоначальные опасения. Она пояснила, что после судебно-медицинской экспертизы специалисты подтвердили: в сумке находится кукла в одежде, с волосами и даже пирсингом в носу. На поверхности предмета заметили следы, похожие на гематомы и царапины, но никаких признаков человеческих останков не обнаружено.

Представитель полиции подчеркнула, что внешне находка действительно очень похожа на человеческое тело, однако с помощью дополнительных методов удалось убедиться, что это не так.

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