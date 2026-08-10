В Белоруссии задержан ключевой участник поставок некачественной тушенки на СВО. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники белорусского КГБ задержали на территории республики бизнесмена Дмитрия Мизгира. Его российские правоохранители считают ключевым участником мошеннической схемы, которую использовали для поставки сотен тонн некачественной тушенки в зону СВО. Об этом сообщает сайт «Известия».

Отмечается, что Мизгир мог обеспечивать взаимодействие между основным фигурантом дела — начпродом Минобороны РФ Виктором Таразевичем и производителями консервов. Вместе с тем, следователи уверены, что бизнесмену известны все нюансы схемы. Так что если Мизгир начнет давать показания, в деле могут появиться новые фигуранты.

В 2024 году в российскую армию с 2022 по 2023 годы поставили более 9,1 млн некачественных сухпайков по завышенным ценам. Об этом стало известно из материалов уголовного дела «Грязинского пищевого комбината» (ГПК). Специалисты пришли к выводу, что стоимость индивидуального рациона питания, поставленного по двум государственным контрактам Министерству обороны РФ в количестве 9 115 406 штук, была завышена на сумму не менее 1,3 млрд рублей.