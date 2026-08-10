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НовостиЗвезды10 августа 2026 6:25

Рэпер Баста погасил долг перед Роспатентом в 54 тысячи рублей

Блокировка счетов «Газгольдер-рекорд» пока не снята
Семен ЗИМИН
Рэпер Баста погасил долг перед Роспатентом в 54 тысячи рублей

Рэпер Баста погасил долг перед Роспатентом в 54 тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, полностью закрыл свою задолженность перед Роспатентом по интеллектуальным правам. Сумма долга составляла 54 тысячи рублей, и теперь она погашена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Еще в июле текущего года СМИ сообщали о том, что Федеральная налоговая служба наложила ограничения на счета фирмы «Газгольдер-рекорд». Вакуленко является одним из соучредителей этой компании, и на тот момент у самого артиста числилась указанная задолженность по патентным пошлинам.

Согласно последним данным, у музыканта больше нет финансовых обязательств перед Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Проверка реестра показала, что все необходимые платежи были успешно проведены.

Несмотря на то, что личный долг артиста погашен, проблемы у его компании сохраняются. Операции по расчетным счетам «Газгольдер-рекорд» до сих пор находятся под блокировкой. В качестве официального основания для таких мер налоговые органы указывают на то, что организация вовремя не подала налоговую декларацию.