Минэнерго: запасы авиакеросина в РФ находятся в стандартном объеме. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/GLOBAL LOOK PRESS

Запасы авиакеросина в России на начало августа находятся в стандартном объеме. За счет производства есть возможность нарастить запасы дополнительно. Об этом сообщили в Минэнерго.

В ведомстве также добавили, что Российская Федерация ждет роста выпуска авиакеросина в стране в августе по сравнению с июлем на четыре процента, на уровне августа 2025 года.

Ранее российское правительство ввело временный запрет на вывоз авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября

При этом в июне министр транспорта России Андрей Никитин заявил, что Минтранс не фиксирует дефицита авиационного керосина на внутреннем рынке. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний, заверил министр.