Эррол Маск назвал страну, в которой был бы счастлив жить любой здравомыслящий человек

Эррол Маск: лучшим местом для жизни здравомыслящих людей является Россия. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Эррол Маск заявил, что советует знакомым из Южно-Африканской Республики рассмотреть переезд в Россию. В этом он признался в интервью РИА Новости.

Маск-старший также отметил, что считает Россию местом, где был бы счастлив жить любой здравомыслящий человек.

Ранее неоднократно бывавший в России отец основателя SpaceX Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск признался, что впечатлен инфраструктурой и высоким уровнем развития России.

Эррол Маск и ранее не боялся делать высказывания о нашей стране, которые непопулярны у заокеанских политических элит. Так, по его словам, западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живётся в Российской Федерации.