«Дураки и дороги» — неактуально: Марат Хуснуллин объяснил неоправданность популярного афоризма Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России несправедливо говорить о двух главных бедах — дураках и дорогах. Такую точку зрения высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с ТАСС. По его убеждению, этот популярный в народе афоризм не отражает реального положения дел.

«Считаю это выражение неправильным, несправедливым. Не согласен, будто в России народ глупый. И по числу образованных людей и по уровню интеллекта - мы среди лидеров в мире», — указал политик.

Ранее вице-премьер рассказал о серьезных транспортных планах кабмина. Правительство приступило к проработке проекта по созданию железнодорожного коридора к Индийскому океану. Хуснуллин пояснил, что такие новые маршруты жизненно необходимы для того, чтобы снизить возможные риски при перевозках.

Особую актуальность этот вопрос приобретает из-за нестабильной ситуации в проливах Босфор и Ормуз. В связи с этим рассматриваются самые разные альтернативные пути: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан.