12 человек погибли в результате удара ВСУ по Нижнекамску Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск погибли 12 человек, еще 39 получили ранения. Трагедия произошла утром, когда украинские дроны нанесли удары как по промышленным, так и по гражданским объектам города.

В официальном заявлении республиканских властей уточняется, что налет был жестоким и массированным. По словам представителей пресс-службы, атака на город продолжается до сих пор, а беспилотники поражают разные типы сооружений.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев объявил о трауре в регионе. Он сообщил, что республика скорбит о невинно убиенных жителях. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, на месте работают медики и спасатели.

Сейчас уточняются все обстоятельства происшествия, а также данные о состоянии пострадавших, которых доставили в местные больницы. Власти заверили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших и раненым.