ФСБ задержала в Херсонской области готовившего теракт против военных РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Скадовске Херсонской области 50-летнего россиянина, который по заданию Украины готовил теракт против российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

У подозреваемого изъяли готовое к применению радиоуправляемое взрывное устройство мощностью более 200 граммов тротилового эквивалента, замаскированное под пауэрбанк, а также телефон с перепиской с куратором. Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием.

Установлено, что мужчина был завербован через Telegram как сторонник запрещенной террористической организации. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчаток. Решением суда он заключен под стражу.