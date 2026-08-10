Россия купила у Бразилии 25 тонн какао-бобов впервые с 1999 года Фото: REUTERS.

Россия впервые за последние 27 лет получила партию какао-бобов из Бразилии. В июле этого года объем поставок составил 25 тонн, а общая стоимость груза достигла почти 128 тысяч долларов. Такую информацию предоставило бразильское статистическое ведомство, с данными которого ознакомилось РИА Новости.

Предыдущий раз Бразилия поставляла эту продукцию в РФ еще в июне 1999 года. Тогда сумма сделки была скромнее и составила 29 тысяч долларов.

Помимо России, в июле бразильские какао-бобы закупила Япония, потратив на это 120,8 тысячи долларов. А в июне основными покупателями данного товара являлись Швейцария, Нидерланды, Дания и Бельгия.

Общий экспорт какао и шоколада из Бразилии за июль оценивается в 59,4 миллиона долларов. В списке крупнейших импортеров наша страна оказалась в третьем десятке. Лидерами же по закупкам стали Аргентина с показателем 17,6 миллиона, США (12,2 миллиона), Чили (5,2 миллиона), Нидерланды (4 миллиона) и Канада (3,9 миллиона долларов).

Стоит напомнить, что недавно в петербургском порту специалисты Россельхознадзора нашли опасное насекомое в партии какао из Эквадора. Речь идет о многоядной мухе-горбатке, которую обнаружили в грузе весом более 100 тонн, предназначенном для ввоза в Россию.