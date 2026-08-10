ВСУ приказали ликвидировать и обезобразить окруженных под Волчанском наемников Фото: REUTERS.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало приказ бойцам 425-го отдельного штурмового полка эвакуировать или уничтожить группы иностранных наемников из Бразилии и Испании, оказавшихся в окружении в Волчанском районе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как сообщает собеседник агентства, в ходе допросов украинских пленных выяснилось, что бойцам ВСУ была поставлена жесткая задача: в случае невозможности эвакуации латиноамериканцев необходимо ликвидировать.

Более того, украинским военным было поручено обезобразить тела погибших наемников. Как уточнили источники, такие меры необходимы для того, чтобы максимально затруднить их последующую идентификацию.

Ранее стало известно, что Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район выживших под Константиновкой боевиков 100-й отдельной механизированной бригады, часть из которых уже ликвидирована.