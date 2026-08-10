В разведке Украины признали, что Россия перевыполняет планы по выпуску ракет

Замглавы ГУР Скибицкий: РФ выполняет план по производству ракет на 120% Фото: REUTERS.

Темпы производства ракетных вооружений в России превысили изначальные планы и держатся на отметке выше 100%. Такое заявление сделал заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц – на уровне 110-120%», — заявил он в интервью изданию «РБК-Украина».

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) фокусируется на выпуске тех типов вооружений, которые демонстрируют наибольшую эффективность и доходят до цели. Скибицкий отметил, что Москва «делает акцент на производстве определенных средств поражения».

Тем временем Украина страдает от нехватки ракет. Владимир Зеленский обвинил Запад в том, что украинские войска не могут отбить атаки российской армии. Он утверждает, что по вине западных партнеров у Украины сложился дефицит ракет-перехватчиков для комплексов ПВО.