В Самаре впервые в мире сделали операцию на черепе 101-летнему пациенту Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В российской клинике произошло уникальное событие: впервые в мире прооперирован пациент в возрасте 101 года. Операция проводилась на клиновидной пазухе, которая является частью основания черепа. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ).

Пожилой мужчина был доставлен в больницу каретой скорой помощи в бессознательном состоянии. У него диагностировали опасное воспаление, требующее немедленного хирургического вмешательства. Медики приняли решение действовать, несмотря на преклонный возраст пациента.

В медицинском учреждении пояснили, что оперативное вмешательство проводилось на структуре, формирующей центральную часть основания черепа. Для достижения максимальной точности врачи применили специальную систему навигации «Автоплан». Эта разработка принадлежит ученым самого университета и позволяет заранее смоделировать ход операции.

Благодаря использованию навигационной системы хирургам удалось свести к минимуму риски повреждения жизненно важных зон. Подобный подход дал возможность провести вмешательство максимально безопасно для столетнего пациента. В итоге операция завершилась успешно, что стало мировым медицинским прецедентом.

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