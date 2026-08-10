В Минтруда назвали специальности, на которые в России устойчиво растет спрос

Котяков: в России устойчиво растет спрос на робототехников и операторов БАС. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время специалисты по робототехнике, операторы беспилотных авиационных систем (БАС) и специалисты по внедрению ИИ еще не стали массовыми. Однако спрос на них имеет тенденцию к устойчивому росту. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Эти направления однозначно перспективны и будут пользоваться спросом работодателей», - отметил министр.

По его словам, в регионах, где развита промышленность, высок спрос также на операторов станков с ЧПУ и операторов производственных линий. Кроме того, продолжает расти потребность в операторах промышленных установок и машин.

В марте премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому утверждается перечень профессий и направлений подготовки, по которым будет увеличиваться количество бюджетных мест в образовательных учреждениях.

Ранее россияне назвали самые перспективные рабочие специальности. В топ вошли профессии мастера по ремонту квартир, автомеханика, водителя грузового транспорта и фрезеровщика, а возглавила его профессия сварщика.