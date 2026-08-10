Радиостанция Судного дня передала в эфир слово пазогик Фото: REUTERS.

Российская «Радиостанция Судного дня» УВБ-76, известная в народе как «Жужжалка», 10 августа, в понедельник, передала в эфир зашифрованное сообщение в виде слова пазогик.

«НЖТИ 04089 ПАЗОГИК 7257 6286», - прозвучало в 10:57 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи», отслеживающего активность данной радиостанции. Значение переданной фразы пока остаётся неизвестным. Подобные кодированные команды периодически появляются в эфире «Жужжалки» и вызывают интерес у радиолюбителей и исследователей по всему миру.

Ранее KP.RU писал, что загадочная «Радиостанция Судного дня» дважды выходила в эфир 6 августа с необычными шифрованными сообщениями. В 12:32 по московскому времени прозвучало слово казус а в 12:41 — лисолаос и знакосруб.