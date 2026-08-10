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НовостиОбщество10 августа 2026 8:22

Минтруд напомнил, как сохранить право на семейные выплаты

Для новой семейной выплаты после достижения ребенком 18 лет потребуется справка об очном обучении, уточнили в Минтруде
Мария СПИРИДОНОВА
Минтруд напомнил, как сохранить право на семейные выплаты

Минтруд напомнил, как сохранить право на семейные выплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минтруд России разъяснил, какие документы необходимы для получения ежегодной семейной выплаты после достижения ребенком 18 лет. В ведомстве уточнили, что для этого нужно предоставить в Социальный фонд справку об очном обучении, а в некоторых случаях — справку о наличии или отсутствии стипендии.

Если ребенок только поступил в учебное заведение, потребуется справка об очном обучении. Если он уже учится и не достиг 23 лет — дополнительно нужна справка о размере стипендии. Право на выплату появляется после зачисления.

Новая семейная налоговая выплата стала доступна российским семьям с 2026 года. Она ориентирована на семьи с детьми, имеющими низкий уровень дохода.

С 21 июля в России также начали действовать обновленные правила назначения единого пособия для семей с детьми до 17 лет.