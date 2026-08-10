ЦИК утвердил текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму, в нем 11 партий. Фото: Andrew Lubimov/GLOBAL LOOK PRESS

Центральная избирательная комиссия России утвердила текст федерального бюллетеня на выборах в Госдуму, в нем 11 партий.

При этом в список партий вошла парторганизация «Яблоко». Глава ЦИК Элла Памфилова при этом добавила, что в федеральном бюллетене на выборах в Государственную думу могут быть корректировки.

Напомним, 7 августа Верховный суд России получил исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко».

Позже сообщалось, что Верховный суд РФ получил иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. Отмечается, что судебный орган рассмотрит иск о снятии партии с выборов 10 августа.