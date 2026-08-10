СЖР потребовал уволить журналиста FAZ Мартенса за слова о гибели русских

Председатель СЖР Владимир Соловьев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Союз журналистов России официально потребовал уволить иностранного репортера, позволившего себе резкие антироссийские заявления. Соответствующее требование направлено в адрес корреспондента немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев в беседе с ТАСС.

Глава Союза журналистов назвал поведение своего немецкого коллеги грубейшим нарушением профессиональных стандартов. По его словам, подобные высказывания противоречат не только этическим нормам, но и общечеловеческим принципам морали. Владимир Соловьев подчеркнул, что такие действия недопустимы для человека, называющего себя журналистом.

В организации также усомнились в том, что западные коллеги дадут объективную оценку произошедшему. Соловьев отметил, что в недружественных странах некоторые представители прессы искренне верят в собственные пропагандистские установки. Он добавил, что СЖР не рассчитывает на поддержку немецкого Союза журналистов, который, по его мнению, уже давно забыл о солидарности и ранее требовал высылать российских корреспондентов.

Инцидент произошел ранее в Белграде во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича. На мероприятии Михаэль Мартенс задал вопрос о том, что европейские страны могли бы сделать для достижения целей по «гибели русских». После этого в интернете была создана петиция, авторы которой настаивают на увольнении журналиста.