Военные РФ используют новый прибор «Невидимка» в поисках повреждений оптоволокна Фото: Shutterstock.

Военнослужащие подразделения связи группировки войск «Центр» на добропольском направлении используют новейший прибор виброакустического зондирования «Невидимка» для поиска повреждённых оптоволоконных кабелей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Устройство позволяет в кратчайшие сроки обнаружить скрытые линии связи, определить место повреждения и приступить к его устранению. Применение "Невидимки" значительно упрощает работу связистов и сокращает время на восстановление связи», — говорится в сообщении ведомства. В российском военном ведомстве подчеркнули, что это крайне важно в условиях СВО.

В Минобороны отметили, что профессионализм и техническая грамотность связистов группировки позволяют поддерживать высокую оперативность передачи информации на этом направлении.

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