Суд Англии обязал Потанина ответить на вопросы экс-супруги по имуществу

Владимир Потанин Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Высокий суд Англии вынес решение по иску Натальи Потаниной к бывшему мужу, миллиардеру Владимиру Потанину. Британская инстанция обязала бизнесмена ответить на вопросы экс-супруги, касающиеся раздела имущества. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на материалы дела.

Судебные тяжбы между бывшими супругами длятся с 2014 года. Ранее в РФ Потанина добилась раздела активов и компенсации в 2,5 млрд рублей, после чего продолжила процесс за рубежом.

Согласно британским правилам, стороны обязаны раскрыть информацию до слушаний. Добровольно отвечать на вопросы анкеты бизнесмен отказался, назвав их излишними и сославшись на риски новых санкций против «Интерроса».

Суд постановил ответить на скорректированные вопросы до 14 июля 2026 года, а уточнить данные — до 18 августа. Предварительное слушание назначено на сентябрь, заключительное — на ноябрь 2026 года. Суд рассмотрит полноту раскрытия данных о активах и вопрос о справедливой доле имущества.

Напомним, Владимир Потанин прожил с Натальей более тридцати лет. У супругов трое детей, в том числе чемпионка мира по аквабайку Анастасия.