Казахстан перенаправил часть экспорта нефти на другие маршруты из-за сбоев в КТК Фото: REUTERS.

Казахстан в июле перераспределил часть экспортных объёмов нефти на другие маршруты из-за нестабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Данную информацию передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго республики.

«Министерством были проведены работы по перераспределению экспортных потоков. Часть объёмов нефти были переориентированы на другие действующие маршруты», — говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что выросли поставки по направлению Атырау-Самара и в Китай. Также рассматриваются альтернативные маршруты: система Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), Баку-Супса и транспортировка через Каспийское море по территории Азербайджана.

В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что перераспределение связано с необходимостью обеспечить бесперебойность поставок на фоне нестабильной работы КТК.

Ранее в Минэнерго Казахстана заявили о временной приостановке отгрузки нефти КТК, однако система продолжает принимать сырье в объеме 100 тысяч тонн в сутки, полная остановка консорциума не рассматривается.

KP.RU писал, что США добились от Украины согласия не атаковать инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и не связанные с Россией суда, направляющиеся к терминалу, при условии, что они не перевозят российский груз и не находятся под санкциями.