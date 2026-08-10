Неизвестный взломал особняк Ким Кардашьян и угнал машину: грабитель назвал причину поступка Фото: REUTERS.

В особняк Ким Кардашьян в Хидден-Хиллз ворвался неизвестный и угнал машину, чтобы покататься по району. Полиция оперативно прибыла на вызов и задержала нарушителя прямо на месте преступления. Об этом сообщает New York Post.

Сигнал тревоги поступил в 15:45, после чего стражи порядка отправились к роскошному поместью стоимостью более 60 миллионов долларов. Прибыв на место, они обнаружили подозреваемого и арестовали его. Мужчине предъявлены обвинения в краже со взломом и угоне транспортного средства, которое принадлежало сотруднику звезды.

В публикации указали, что злоумышленник взял чужой автомобиль ради развлечения и прокатился по окрестностям. Самой Ким и её детей в этот момент в доме не было, так как они уже несколько месяцев живут по соседству на время ремонта. Задержанного доставили в тюрьму, где он находится под стражей.

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