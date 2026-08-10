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НовостиВ мире10 августа 2026 8:42

Военные Испании готовятся к новому миграционному кризису в Сеуте

Военным в Сеуте отменили отпуска до особого распоряжения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военные Испании готовятся к новому миграционному кризису в Сеуте. Фото: IvÃƒÂ¡N Zambrano / Europa Press/GLOBAL LOOK PRESS

Военные Испании готовятся к новому миграционному кризису в Сеуте. Фото: IvÃƒÂ¡N Zambrano / Europa Press/GLOBAL LOOK PRESS

Командование вооруженных сил испанского анклава Сеута в Северной Африке отдало приказ всем военнослужащим без исключения срочно готовиться к предотвращению нового масштабного миграционного кризиса. Об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

Причиной столь жестких мер стали распространяющиеся в социальных сетях призывы к массовому прорыву границы и новому наплыву нелегальных мигрантов, который запланирован на 15 августа.

Как передают СМИ, военное руководство приняло решение полностью отменить отпуска для личного состава до особого распоряжения.

Напомним, что 30 июля сотни африканцев добрались до Сеуты вплавь или пересекли волнолом пешком. Власти города оценивают количество нелегальных мигрантов в 60 тысяч человек. При этом более 100 человек стали жертвами миграционного кризиса.