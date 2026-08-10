Глава САП Украины Клименко признал рост коррупции в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр Клименко, возглавляющий Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины, заявил, что уровень коррупции в стране не снижается, а в сегменте топ-коррупции даже растёт. Об этом пишет Телеграм-канал "РБК-Украина" со ссылкой на прошедший брифинг по итогам работы НАБУ и САП в первом полугодии 2026 года.

Клименко отметил, что государство не проявляет достаточной политической воли для реальной борьбы с коррупцией. Среди ключевых препятствий он назвал так называемые "правки Лозового", которые ограничивают привлечение чиновников к ответственности, а также недостаточные полномочия САП по делам в отношении народных депутатов.

Глава САП также указал на проблемы с экстрадицией коррупционеров, скрывающихся за границей, и отсутствие международных следственных групп для расследования транснациональных коррупционных схем. По его словам, без решения этих вопросов эффективно бороться с системной коррупцией в стране невозможно.

Ранее KP.RU писал, что в мае 2026 года НАБУ и САП провели обыски у действующих и бывших судей Верховного суда Украины в рамках расследования коррупционных эпизодов в судебной системе.

В августе 2026 года НАБУ и САП предъявили новое подозрение бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной и провели обыски у её матери по делу о приобретении элитной недвижимости.