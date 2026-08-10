В Париже супруги выиграли 10 млн евро из-за того, что рано пришли в ресторан. Фото:Belkin Alexey/news.ru/Global Look Pres

Супружеская пара из французского региона Дордонь выиграла 10 миллионов евро в лотерею Lotto благодаря случайности. Они пришли в ресторан на 20 минут раньше и решили скоротать время в соседнем киоске, купив там несколько лотерейных билетов. Один из них оказался выигрышным. Об этом сообщает BFMTV.

О своём выигрыше пара узнала лишь спустя десять дней. Причём изначально они думали, что их выигрыш составляет 30 тысяч евро, однако во время звонка в службу поддержки французской лотереи (FDJ) выяснилось, что их выигрыш составляет 10 миллионов евро.

«Мы впервые сыграли в лотерею Lptto. Это невероятно», — рассказал победитель. Он признался, что выигрыш принёс им чувство облегчения, теперь чете не нужно беспокоиться о будущем своём и своих детей, можно жить спокойно и делать добро вокруг.

В этом же розыгрыше ещё один участник, находившийся в Париже, также выиграл 10 миллионов евро. Он пока не решил, как потратит свой выигрыш.

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