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НовостиПроисшествия10 августа 2026 9:22

Слова вернувшегося из плена на Украине водителя легли в основу дела об убийстве депутата Петрова

Показания водителя миллиардера Трабера легли в основу дела об убийстве депутата
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Показания водителя миллиардера Трабера легли в основу дела об убийстве депутата

Показания водителя миллиардера Трабера легли в основу дела об убийстве депутата

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Показания Игоря Лыкова, бывшего водителя миллиардера Ильи Трабера, легли в основу уголовного дела об убийстве депутата Ленинградской области Александра Петрова в 2020 году. Об этом говорят материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Лыков около полутора лет работал водителем у Трабера и его делового партнера Владимира Даниленко. Позже его осудили за мошенничество. После приговора Лыков отправился в зону СВО, где попал в плен. Находясь в плену, он дал интервью украинскому блогеру, рассказав о работе с Трабером и Даниленко. Стенограмма видеозаписи приобщена к материалам уголовного дела.

В 2025 году Лыков вернулся в Россию в рамках обмена пленными, после чего дал свидетельские показания. Суд указал, что сведения о возможной причастности Даниленко к убийству усматриваются, в частности, из показаний потерпевших и Лыкова.

Защита, в свою очередь, заявила, что в показаниях Лыкова прослеживается мотив мести Траберу и Даниленко, которых он винит в своем осуждении.

Напомним, Трабер и Даниленко были задержаны в Ленинградской области в июне и арестованы по обвинению в убийстве Петрова и незаконном обороте оружия. Под стражей также находятся два предполагаемых исполнителя убийства.