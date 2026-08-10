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НовостиВ мире10 августа 2026 9:30

Восемь расчлененных тел обнаружили в нелегальной шахте в Эквадоре

В местности Пукара, где доминирует банда Лобоса, были обнаружены останки восьми человек
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Восемь расчлененных тел обнаружили в нелегальной шахте в Эквадоре. Фото: Hao Yunfu/Xinhua/Global Look Press

Восемь расчлененных тел обнаружили в нелегальной шахте в Эквадоре. Фото: Hao Yunfu/Xinhua/Global Look Press

В незаконной шахте в эквадорской провинции Азуай обнаружены восемь расчлененных тел. Как сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на полицию, останки были захоронены на глубине около двух метров. Страшную находку сделали в воскресенье, 9 августа, в местности Пукара.

В полиции рассказали, что у погибших были связаны руки, на их телах видны следы ударов мачете. Как сообщает телеканал, в местности Пукара доминирует банда Лобоса. В этом регионе в последние годы активно развивается нелегальная добыча золота и меди.

Ранее в Париже в водах Сены неподалеку от Эйфелевой башни полиция обнаружила фрагменты человеческого скелета. Среди найденных частей тела оказалась нижняя челюсть с зубами. В настоящее время полиция устанавливает возраст и пол погибшего, а также обстоятельства его гибели.