Украину готовят к тяжёлой зиме: подключились даже военные Фото: REUTERS.

Майор Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко обратился к соотечественникам с призывом готовиться к серьезным перебоям с электричеством в предстоящие холода. Его слова приводит издание «Фокус».

По словам офицера ВСУ, украинцам стоит уже сейчас задуматься о покупке генераторов и дополнительных аккумуляторов для подъездов, особенно если местные власти не могут помочь из-за нехватки бюджета.

Представитель ВСУ отметил, что в стране на данный момент не хватает ни финансов, ни производственных ресурсов для полноценной подготовки к отопительному сезону. Он подчеркнул, что ситуация требует от каждого гражданина проактивных действий, так как рассчитывать исключительно на государство в этом вопросе не приходится.

Тем временем премьер-министр Украины Сергей Корецкий озвучил тревожные цифры: энергетическому сектору Незалежной недостает порядка 650 миллионов евро для того, чтобы пережить зиму без коллапса. Глава правительства сообщил украинским СМИ, что этот сезон объективно будет очень трудным для всей системы электроснабжения.