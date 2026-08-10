Не пустили в ресторан из-за дресс-кода: юрист объяснил, когда это незаконно

Охранник заведения не может самостоятельно придумывать требования к одежде. Фото: Kovtun Anastasiia / Shutterstock / Fotodom

Дресс-код в кафе, ресторанах и других заведениях не может быть поводом для отказа во входе, если посетителей заранее не предупредили о таких требованиях. Юрист Александр Манько рассказал, что правила заведения должны быть официально установлены и доступны для всех. Об этом пишет «Абзац».

«Заведения могут устанавливать свои правила по одежде. Например, не пускать в спортивной форме. Но есть два важных момента. Первое – правила дресс-кода должны быть официально утверждены. Второе – эти правила должны быть видны всем – вывешены у входа или указаны на сайте», – сказал Манько.

По словам юриста, охранник не может самостоятельно придумывать требования к одежде уже на входе или применять их только к отдельным посетителям. Такие действия могут стать основанием для жалобы.

Если человека не пустили без объяснения или начали выборочно применять правила, специалист советует зафиксировать происходящее на видео. После этого можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Прежде сайт KP.RU объяснил, как подобрать подходящую одежду для разных ситуаций, чтобы выглядеть уместно и соблюдать требования конкретного места.