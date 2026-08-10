Под Красноярском сделали новую «Алёнку»: скульптура взбудоражила местных жителей

В Красноярском крае завершают работу над необычной скульптурой, которая уже вызвала бурные обсуждения в интернете. Местные жители нашли сходство нового арт-объекта со знаменитой нововоронежской «Аленкой», ставшей интернет-мемом. Подробностями делится «КП-Красноярск».
Бетонная фигура, которую создают в поселке Нижняя Пойма, официально получила рабочее название «Тайга». Скульптура представляет собой женскую голову, установленную на колесные пары, а вместо волос у нее изображен горный пейзаж с крошечными домиками. Многие пользователи Сети отмечают, что кукольный взгляд новой героини напоминает знаменитую «Аленку» из Нововоронежа, хотя визуальное сходство между ними довольно отдаленное.
Автором композиции выступил скульптор Максим Старовойтов, который поделился первыми снимками в своем блоге 9 августа. Он рассказал, что фигура уже покрыта базовым слоем краски, а на следующей неделе ее дополнят разноцветными металликами. Установят арт-объект в сквере у вокзала Решоты-Северный, чтобы он встречал прибывающие поезда.
В обсуждениях интернет-пользователи шутят о родстве скульптур и проводят параллели с образами местных женщин-политиков. Пока неизвестно, как «Тайга» будет выглядеть после полного завершения, но уже сейчас ясно, что она никого не оставляет равнодушным и стала ярким инфоповодом для всего региона.
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, что ту самую «Алёнку», которую многие считали жуткой, поставили в парке в Нововоронеже в 2020 году. Она сразу привлекла внимание не только местных, но и пользователей соцсетей из всех уголков страны. Причиной стал довольно необычный вид памятника, который выдался довольно пугающим.