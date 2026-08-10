Под Красноярском сделали новую «Алёнку»: скульптура взбудоражила местных жителей Фото: соцсети Максима Старовойтова

В Красноярском крае завершают работу над необычной скульптурой, которая уже вызвала бурные обсуждения в интернете. Местные жители нашли сходство нового арт-объекта со знаменитой нововоронежской «Аленкой», ставшей интернет-мемом. Подробностями делится «КП-Красноярск».

Бетонная фигура, которую создают в поселке Нижняя Пойма, официально получила рабочее название «Тайга». Скульптура представляет собой женскую голову, установленную на колесные пары, а вместо волос у нее изображен горный пейзаж с крошечными домиками. Многие пользователи Сети отмечают, что кукольный взгляд новой героини напоминает знаменитую «Аленку» из Нововоронежа, хотя визуальное сходство между ними довольно отдаленное.

Фото: соцсети Максима Старовойтова

Автором композиции выступил скульптор Максим Старовойтов, который поделился первыми снимками в своем блоге 9 августа. Он рассказал, что фигура уже покрыта базовым слоем краски, а на следующей неделе ее дополнят разноцветными металликами. Установят арт-объект в сквере у вокзала Решоты-Северный, чтобы он встречал прибывающие поезда.

В обсуждениях интернет-пользователи шутят о родстве скульптур и проводят параллели с образами местных женщин-политиков. Пока неизвестно, как «Тайга» будет выглядеть после полного завершения, но уже сейчас ясно, что она никого не оставляет равнодушным и стала ярким инфоповодом для всего региона.

Нововоронежская Аленка Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что ту самую «Алёнку», которую многие считали жуткой, поставили в парке в Нововоронеже в 2020 году. Она сразу привлекла внимание не только местных, но и пользователей соцсетей из всех уголков страны. Причиной стал довольно необычный вид памятника, который выдался довольно пугающим.