Жительница Новосибирска превращает Барби в кукол-вампиров

Мария училась в Архитектурной академии. Фото: предоставлено Марией

35-летняя жительница Новосибирска Мария Бурилова превращает классических Барби в кукол-вампиров и создаёт им лица с нуля. Она училась на архитектора, но связала жизнь с творчеством. Своё хобби Мария начала 14 лет назад, когда увидела в соцсетях японскую БЖД-куклу — девушку-оленя. Сейчас она совмещает работу визажиста и переделку кукол на заказ, сообщает КП-Новосибирск.

Техника, в которой работает Мария, называется ООАК — one of a kind, «единственная в своём роде». Мастер берёт тиражную куклу, меняет волосы и перерисовывает заводской макияж на авторский. Для волос использует натуральную шерсть альпаки или ангорской козы, рисует акрилом, пастелью и пигментами. Меньше 3–4 часов на один макияж не уходит никогда, иногда работа занимает неделю. Приходится переделывать, если что-то пошло не так.

Чаще всего заказывают взрослые клиенты. Есть постоянная заказчица, которая любит мрачные образы, вампиров и нежить. Самая известная работа Марии — рыжая кукла Нарае, которая завирусилась в интернете и принесла ей популярность. Сейчас её главная мечта — создать собственную куклу с нуля, но не хватает времени.

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