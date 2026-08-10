Politico: Мелони приходится оправдываться за поддержку Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Фото: Francesca Bolla/Agf/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министру Италии Джордже Мелони пришлось оправдываться перед избирателями за поддержку Украины перед выборами. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, Мелони сталкивается с трудностями из-за своей позиции по Украине: представители ее политической фракции выступают за более мягкую политику в отношении России и не поддерживают продолжение военной помощи Киеву. Газета также отмечает, что на фоне этой критики премьер стала чаще подчеркивать негативное отношение к нелегальной миграции.

Ранее премьер-министр Италии пришла в ярость из-за споров о помощи Украине. Во время парламентского заседания депутат Лаура Раветто от партии «Вперед, Италия» обвинила Мелони в предательстве национальных интересов, заявив, что военная и финансовая помощь Киеву нарушает статью 11 Конституции и что газ дешевле покупать у России, а не в США по завышенной цене. Мелони попыталась пресечь критику Раветто, однако ее резкая реакция лишь накалила обстановку.