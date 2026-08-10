Взрывы и пожар произошли на военном заводе в Болгарии. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Пожар начался на военном заводе в селе Белица близ болгарского города Трявна. По словам главы городской администрации Денчо Минева, инцидент начался с возгорания грузового автомобиля, за которым последовала серия взрывов на складах.

В регионе оперативно активировали национальную систему оповещения населения, а экстренные службы разослали предупреждения об опасности. Правоохранители полностью оцепили район происшествия, доступ туда строго запрещен до выяснения всех обстоятельств.

На место ЧП направлены пожарные расчеты и наряды полиции. По предварительным данным, информации о пострадавших пока не поступало.

Как передает Болгарское национальное телевидение, очевидцы рассказывают о мощном столбе дыма и звуках детонации. Инцидент случился около 11:30 по московскому времени. На месте продолжают работать специалисты.

Напомним, в конце июля в Стамбуле с химзавода произошла утечка 10 тонн токсичных веществ. Над городом в результате произошедшего распространился едкий дым.