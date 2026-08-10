В каких водоемах нельзя купаться летом: врач назвал главные риски

Зуд после купания может говорить о церкариозе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом особенно важно внимательно выбирать место для купания, поскольку некоторые природные водоемы могут быть источником инфекций и паразитов. Профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд рассказал, какие места лучше обходить стороной. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Не стоит заходить в воду рядом с животноводческими фермами и частными хозяйственными постройками – в таких местах велик риск загрязнения воды. Также лучше избегать водоемов с заросшими берегами и признаками «цветения», – предупредил Гильденскиольд.

Особенно опасны такие водоемы из-за риска церкариоза – паразитарного заболевания, которое вызывают личинки гельминтов водоплавающих птиц. После купания могут появиться сильный зуд, покраснение, отек и волдыри, а иногда повышается температура и возникает головокружение.

Для безопасного отдыха эксперт советует выбирать официальные пляжи, где вода проходит санитарный контроль. В природных водоемах не стоит купаться рядом с фермами, хозяйственными постройками и животными. После купания рекомендуется принять душ, а в сомнительных местах – использовать репеллент на открытых участках кожи.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что купание в городских фонтанах в жару может привести к инфекциям и другим проблемам со здоровьем.