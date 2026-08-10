Фрадков назвал трансграничные платежи инструментом новой войны

Председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков Фото: Ольга ЮШКОВА.

Глобальная финансовая архитектура переживает исторический слом, превращаясь в инструмент геополитического давления. Об этом заявил председатель правления ПСБ Петр Фрадков, объявив о создании новой системы трансграничных расчетов А7.

По его словам, тема международных расчетов стала сложнейшей сферой финансов и настоящим «инструментом новой войны». Фрадков отметил, что зависимость нельзя измерять только валютой платежа.

«Можно уйти из доллара в рубль, юань, цифровые инструменты, но все равно зависимость от внешнего контура как такового сохраняется, потому что есть чужой комплаенс», - сказал он в интервью РБК.

Фрадков уточнил, что именно стремление сформировать суверенную инфраструктуру, независимую от внешних ограничений и политизированной системы SWIFT, подтолкнуло к разработке платформы А7.

«Задача заключалась в том, чтобы сформировать собственную расчетную инфраструктуру, способную обеспечить проведение международных операций независимо от внешних ограничений», — подчеркнул он.

Глава банка отметил, что мир движется к глобальному сдвигу безотносительно ситуации вокруг России. По его словам, универсальные расчетные схемы уступают место набору национальных, региональных и межрегиональных решений, включая цифровые валюты и стейблкоины.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие страны ищут альтернативу SWIFT из-за рисков системы платежей. По ее словам, государства думают над собственными вариантами трансграничных механизмов платежей.