Очередь на подъездах к Крымскому мосту превысила 600 машин Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

На въезде к Крымскому мосту скопилась огромная пробка. Со стороны Тамани и Керчи на пунктах ручного досмотра ожидают более 600 автомобилей. Время ожидания составляет около часа, сообщили в понедельник в оперативном канале «Макс».

По данным на 11:00, со стороны Тамани ожидают проезда 280 машин, со стороны Керчи — 340. Утром движение по мосту было перекрыто с 09:49 до 10:29.

Ранее в Крыму ввели новые правила перевозки топлива через мост, которые начали действовать с 4 августа. Согласно заявлению оперативного штаба, теперь перевозить топливо разрешается только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика. Емкости должны иметь обязательную маркировку: «ГСМ», «Огнеопасно», fuel, gasoline, petrol, знак UN или пиктограмму пламени. Эти меры направлены на повышение безопасности.