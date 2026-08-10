«Это недоразумение»: «Весёлый молочник» Джастас Уолкер сообщил, что ситуация с депортацией разрешилась Фото: Личный архив героя публикации.

Американский фермер Джастас Уолкер, известный в Сети как «Весёлый молочник», сообщил, что его семья останется жить в Алтайском крае. Ранее появившаяся информация о возможной депортации не подтвердилась, а возникшая ситуация была урегулирована. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам фермера, он лично посетил отделение УФМС, где ему разъяснили текущую правовую ситуацию. Выяснилось, что на данный момент все формальные основания для выдворения его семьи за границу отсутствуют. Уолкер подчеркнул, что произошедшее стало результатом обычного недопонимания между ним и миграционными органами.

«Это какое-то недопонимание, недоразумение. Вот... Поэтому, собственно говоря, вот новости. На сегодняшний день мы возвращаемся домой... Вот, домой едем, всё нормально. Распаковываем чемоданы, дальше живём», — указал мужчина.

Он отметил, что проблема заключалась в просрочке подтверждения легальности нахождения на территории России для некоторых членов его семьи. Эти родственники не имеют российских паспортов, из-за чего и возникла заминка с документами. Однако на сегодняшний день все необходимые административные штрафы были оплачены, поэтому они могут спокойно продолжать жить в стране.

Напомним, что 7 августа Джастас Уолкер опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение. Тогда он рассказал, что получил уведомление об аннулировании вида на жительство и опасался высылки.