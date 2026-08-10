Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной решено оставить на пике Победы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной отказались спускать с пика Победы в Киргизии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как сообщается, за год с момента трагедии до ее тела так никто и не добрался, поскольку это чрезвычайно опасно. Пик Победы считается одной из самых сложных вершин мира. В связи с этим в Киргизии решили изменить правила восхождений на семитысячники.

Теперь комиссия намерена требовать от альпинистов страховку, покрывающую работу спасателей на вертолетах, подтверждение опыта и регистрацию маршрута. Новые правила опробуют на пике Победы, а затем внедрят для пика Ленина и Хан-Тенгри.

По данным Mash, на пике Победы не выжили уже 48 россиян, еще десятки человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, на вершине остаются более 25 тел альпинистов, которые уже никогда не спустят.

Напомним, в начале августа прошлого года Наталья Наговицына сломала ногу на пике Победы на высоте 7200 метров. Несмотря на попытки вертолетов и других спасателей, помочь ей не удалось. Первая попытка эвакуации завершилась аварией: вертолет Ми-8 Минобороны Киргизии потерпел крушение на высоте 4600 метров, пострадали пилоты и спасатели. В конце августа дроны уже не обнаружили признаков жизни. МЧС объявило альпинистку пропавшей без вести.