Балицкий: ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения в Запорожской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате ударов со стороны украинских войск были выведены из строя основные элементы системы энергоснабжения региона.

«Масштаб повреждений инфраструктуры оказался значительно серьезнее, атаки противника буквально уничтожили ключевые узлы электроснабжения. Восстановление требует не только времени, но и замены сложного оборудования», — написал Балицкий в мессенджере «Макс».

Ранее Минобороны России сообщили об успешных действиях против диверсионных групп противника. Операторы ударных беспилотников из состава группировки «Восток» обнаружили и ликвидировали несколько отрядов боевиков ВСУ еще на подступах к российским позициям.

В военном ведомстве рассказали, что разведка зафиксировала передвижение групп украинских диверсантов между лесополосами в Запорожской области. По данным оборонного ведомства, противник пытался скрытно подобраться к расположению подразделений, но эти маневры были своевременно раскрыты.